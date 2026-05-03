“الوسيط للأعمال المالية” تتصدر تصنيف شركات الوساطة في بورصة الكويت لشهر أبريل 2026

شركة الوسيط للأعمال المالية

تصدّرت شركة “الوسيط للأعمال المالية” قائمة شركات الوساطة المالية الأكثر تداولاً في بورصة الكويت خلال شهر أبريل 2026، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البورصة.

وجاءت صدارة “الوسيط” استناداً إلى إجمالي قيمة التداولات، مع استبعاد الصفقات الخاصة وجلسات الشراء الإجباري، وهو المعيار الذي يعكس بدقة الحصة السوقية الفعلية والأداء التشغيلي الحقيقي للشركة داخل السوق.

وفي هذا السياق، صرح السيد هاشم ابل، الرئيس التنفيذي للشركة، بأن هذا الإنجاز يعكس التزام “الوسيط” المستمر بتقديم خدمات مالية متطورة تلبي تطلعات العملاء، مؤكداً أن الشركة تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التقنية وتعزيز كفاءة فريق العمل بما يدعم قدرتها على تقديم خدمات وساطة عالية الجودة، ويعزز من مكانتها كشريك استثماري موثوق في سوق المال الكويتي