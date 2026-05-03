بعد انقطاع دام شهرين.. طلبة الثانوية العامة يستأنفون دراستهم حضوريا

عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة حضوريا إيذانا باستئناف العملية التعليمية بشكلها الطبيعي

بعد انقطاع دام شهرين شهدت مدارس المرحلة الثانوية صباح اليوم الأحد عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة حضوريا إيذانا باستئناف العملية التعليمية بشكلها الطبيعي بعد توقفها في الأول من مارس الماضي والتحول إلى نظام التعليم عن بعد.

واستقبلت الإدارات المدرسية الطلبة وسط أجواء تنظيمية مكثفة شملت اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية اليوم الدراسي إلى جانب تهيئة البيئة التعليمية بما يدعم استقرار الطلبة وعودتهم التدريجية إلى الروتين المدرسي.

وشددت وزارة التربية في بيان سابق لها على ضرورة الالتزام بالأنظمة المدرسية والانضباط مع التركيز على تقديم الدعم الأكاديمي والنفسي للطلبة خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق أفضل النتائج التعليمية.