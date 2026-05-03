داوي ومستشفى هادي يطلقان أول خدمة رعاية عاجلة رقمية في الكويت.. طبيب في 10 دقائق

في خطوة تعد الأولى من نوعها في الكويت والمنطقة، أعلنت منصة DAWI، بالتعاون مع مستشفى هادي، عن إطلاق خدمة “DAWI NOW”، وهي خدمة رعاية عاجلة رقمية تتيح للمستخدمين التواصل مع طبيب مرخص خلال 10 دقائق )عبر مكالمة فيديو (كحد أقصى، دون موعد مسبق من أي مكان وفي أي وقت وعلى مدار الساعة.

ويأتي هذا الإطلاق ليشكل نقلة نوعية في مفهوم الوصول إلى الرعاية الصحية، عبر تقديم حل فوري للحالات العاجلة (ليست الطارئة)، وتقليل الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات، من خلال تجربة صحية أسرع وأكثر مرونة وراحة للمستخدمين.

وتشير الدراسات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أن ما بين 50 – 60% من زيارات الطوارئ لا تستدعي فعليا الذهاب للمستشفى، إذ يمكن التعامل معها باستشارة طبية سريعة. ومع ذلك، يضطر المريض في الكويت تخصيص ساعة ونصف أو أكثر للتنقل والانتظار، فيما تتجاوز هذه المدة من 5-4 ساعات في أوربا والولايات المتحدة، وتأتي DAWI NOW لتختصر كل ذلك في 10 دقائق وبتكلفة أقل.

في ظل تزايد اللجوء إلى محركات البحث وأدوات الذكاء الصناعي للحصول على إجابات طبية، تؤكد DAWI أن هذه الأدوات نبهت صراحة إلى أن إجاباتها الطبية غير دقيقة، وأوصت المستخدمين بمراجعة أطباء متخصصين – بما في ذلك منصات بارزة مثل CHAT GPT ومحكات البحث الكبرى مثل Google وغيرها. المعلومة الطبية الخاطئة ليست مجرد خطأ، وقد تكون خطيرة. لذلك توفر DAWI NOW ما لا تستطيع هذه الأدوات تقديمه، طبيب مرخص ومعتمد من مستشفى موثوق، وفي دقائق.

وتستهدف DAWI NOW الحالات العاجلة وليست الطارئة، كالأعراض المفاجئة، والاستفسارات الطبية السريعة، والحالات الليلية، ورعاية الأطفال، وقراءة التحاليل والأشعة، وكل ما يحتاج إلى طمأنة فورية دون الحاجة إلى زيارة المستشفى. ويستطيع الطبيب من خلال الخدمة تقديم استشارة فورية عبر مكالمة فيديو، تحويل المريض إلى أخصائي وحجز موعد مباشرة عبر التطبيق.

مؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة داوي بدر ششتري ونائب المدير العام لمستشفى هادي زيد الميلم

وتكشف DAWI هذه الخدمة لا تزال في بدايتها، إذ تعمل المنصة على توسيع منظومتها خلال الشهرين القادمين لتشمل التكامل مع الصيدليات وتوصيل الدواء للمنزل، وخدمة المتابعة ما بعد الاستشارة، والربط مع المختبرات، في مسار متكامل يهدف إلى بناء تجربة صحية رقمية سهلة وسريعة ومكتملة.

وفي هذا السياق قال مؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة داوي، بدر ناصر ششتري قائلا: “اليوم لم يعد المريض مضطرا للإنتظار ساعات، أو التوجه للطوارئ لحالة يمكن معالجتها في دقلئق. و DAWI NOW ليست مجرد خدمة جديدة، بل نموذج جديد للرعاية الصحية يبدأ من الكويت. ونحن نطلق هذه الخدمة من موقع قوة، بوصفنا أكبر منصة طبية رقمية في الكويت، بشبكة تضم مئات الأطباء والمستشفيات والعيادات. وهذا يجعل DAWI NOW وعدا حقيقيا، لا مجرد فكرة.

وأكد ششتري “بأننا في داوي نثمن عاليا شراكتنا مع مستشفى هادي، وسعداء بالتوافق بالرؤى بيننا و بين إدارة مستشفى هادي والسيد زيد الميلم نائب المدير العام وإدراكهم المبكر لمتغيرات المستقبل، ونحن واثقين أن ما نبنيه معا سيغير وجه الرعاية الطبية في الكويت والمنطقة”.

ومن جانبه قال نائب المدير العام لمستشفى هادي السيد زيد مساعد الميلم: “نفخر بأن مستشفى هادي جزءا من هذه الخطوة النوعية التي تجمع بين الخبرة الطبية العريقة مع التكنلوجيا الحديثة، لتقديم تجربة أكثر تطورا وسرعة للمرضى. والمؤسسات التي تفهم هذا التحول وتتبناه هي من ستقود المستقبل.

وهذه الخدمة تعكس التزامنا المستمر بتطوير خدمات الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إليها بما يتماشى مع احتياجات المجتمع اليوم”

وأشار الميلم إلى أن الخدمة يتم تشغيلها من خلال أطباء مرخصين، مع التركيز على سرعة الاستجابة وجودة التجربة الطبية، بما يضمن حصول المرضى على استشارة موثوقة خلال وقت قصر.

وختاما أكدت منصة DAWI التزامها بأعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات الطبية، معتمدة أنظمة تقنية آمنة ومشفرة تتوافق مع المعايير العالمية الدولية HIPAA و GDPR ، وبما ينسجم مع الأطر القانونية المعتمدة في الكويت ووزارة الصحة، لضمان سرية تامة لجميع معلومات المستخدمين.