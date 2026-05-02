الدوري الإسباني: برشلونة يدنو من اللقب وفياريال يضمن مقعد دوري الأبطال

لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل هدف

خطا برشلونة خطوة عملاقة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز متأخر على مضيفه أوساسونا 2-1 السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وسجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (81) وفيران توريس (86) هدفي برشلونة، وراوول غارسيا (89) هدف أوساسونا.

ووسّع النادي الكاتالوني الفارق بينه وبين غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يلتقي مضيفه اسبانيول الاحد، إلى 14 نقطة مع تبقي أربع مراحل على نهاية الموسم.

وينتظر برشلونة الذي سيستضيف النادي الملكي في الكلاسيكو في المرحلة المقبلة في العاشر من الشهر الجاري، خدمة من جاره اسبانيول للتتويج باللقب غدا في حال حرمانه رجال المدرب ألفارو أربيلوا من الفوز.

وضغط الضيوف في بداية اللقاء وتسنت لهم فرصة حقيقية عبر ليفاندوفسكي لكن تسديدته علت العارضة بقليل.

لكن أوساسونا لم يكن لقمة سائغة على أرضه وبين جمهوره حيث أصاب مهاجمه الكرواتي أنتي بوديمير العارضة (36)، قبل أن يُبعد الحارس جوان غارسيا محاولة أخرى لبوديمير من مسافة بعيدة (38).

وعاود برشلونة الضغط مطلع الشوط الثاني فأضاع داني أولمو فرصة محققة من مسافة قريبة عندما وقف له أليخاندرو كاتينا بالمرصاد (50)، قبل ان يرد اوساسونا من هجمة مرتدة لكن غارسيا تصدى مجددا لتسديدة روبن غارسيا (69).

وانتزع برشلونة أخيرا التقدم عندما مرّر البديل الإنكليزي ماركوس راشفورد كرة مميزة من الجهة اليمنى نحو ليفاندوفسكي الذي تخلّص من الرقابة وتابعها برأسه في الزاوية اليمنى (81).

وضاعف الـ”بلاوغرانا” تقدمه بعد خمس دقائق بعد ان فقد أوساسونا كرة استغلها فيرمين لوبيس ومررها بينية إلى توريس الذي حافظ على هدوئه قبل ان يسددها من بين قدمي الحارس (86).

ورفض اوساسونا الاستسلام وقلّص النتيجة بعد دقيقتين عبر رأسية لغارسيا (88).

بدلاء أتلتيكو يهزمون فالنسيا قبل موقعة أرسنال

وحسم فياريال مقعده في مسابقة دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل عقب فوزه العريض على ليفانتي 5-1.

وتناوب على تسجيل أهداف فريق المدرب مارسيلينو غارسيا كل من الجورجي جورج ميكوتادزه (38 و68) وألبيرتو موليرو (62) والكندي تاجون بوخانان (87) والعاجي نيكولا بيبي (90)، فيما سجّل كارلوس إسبي هدف ليفانتي الوحيد (51).

ووسّع فريق “الغواصات الصفراء” الفارق بينه وبين ريال بيتيس الخامس إلى 18 نقطة قبل خمس مباريات متبقية على نهاية الموسم.

وقال مارسيلينو بعد المباراة “أهنئ كل واحد من اللاعبين. دعونا نواصل الاستمتاع بهذه اللحظة”.

وأضاف المدرب الذي تفيد تقارير صحافية إسبانية إلى قرب رحيله عن فياريال بنهاية الموسم “لنواصل المنافسة، لأننا نريد إنهاء الموسم في المركز الثالث”.

في المقابل، يواجه ليفانتي خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية، إذ يتخلف بفارق ثلاث نقاط موقتا عن منطقة الأمان، مع امكانية أن يتسع الفارق إلى ست نقاك في حال فوز ديبورتيفو ألافيس السابع عشر وآخر الناجين من الهبوط حتى الان، على ضيفه أتلتيك بلباو لاحقا.

وحقّق اتلتيكو مدريد فوزا معنويا مهما قبل مباراته المنتظرة امام أرسنال الإنكليزي الثلاثاء في لندن في إياب نصف نهائي دوري الأبطال (1-1 ذهابا)، بتغلبه على مضيفه فالنسيا 2-0.

وأجرى المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني تغييرا شاملا للاعبيه الـ11 الذين تعادلوا امام أرسنال الإنكليزي 1-1 في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية العريقة الأربعاء، ورغم ذلك تمكن من خطف الفوز بفضل هدفي الشاب إيكر لوك (74) وميغل يورنتي ابن الـ18 ربيعا (82).

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 63 نقطة فضمن بنسبة كبيرة جدا مقعده في دوري الأبطال الموسم المقبل، فيما تجمّد رصيد فالنسيا عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحملت هذه المباراة الرقم 1000 لسيميوني في مسيرته التدريبية، إلا ان تفكيره كان من دون شك منصبا نحو مباراته الـ1001 الثلاثاء في لندن مع فرصة العبور إلى النهائي لمواجهة الفائز بين باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب وبايرن ميونيخ الألماني.

وأبقى اتلتيك بلباو على حظوظه القارية الموسم المقبل بعد فوزه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 4-2.

وسجّل اهداف بلباو كل من روبرت نافارو (46) وأويهان سانسيت (74) ونيكو ويليامس (83 و87) وأهداف ألافيس كل من أنتونيو بلانكو (8) والأرجنتيني ناهويل تيناليا (68).

ورفع بلباو رصيده إلى 44 نقطة بفارق الأهداف عن سلتا فيغو السادس وخيتافي السابع اللذين لعبا مباراة أقل، أما ألافيس فبقي على مقربة من منطقة الخطر إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 36 نقطة وهو آخر الناجين حتى اللحظة من الهبوط.

وتُستكمل المرحلة الاحد فيلعب سلتا فيغو وإلتشي، خيتافي ورايو فايكانو، ريال بيتيس وريال أوفييدو وإسبانيول ريال مدريد.

تختتم المرحلة الإثنين بلبقاء إشبيلية وريال سوسييداد.