سوريا: غارات أردنية تستهدف مقرا يحتوي على أسلحة ومخدرات في السويداء

مقاتلات أردنية

أفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن غارات أردنية استهدفت مقرا يحتوي على أسلحة ومخدرات في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية والتي تقع أنحاء فيها خارج سيطرة سلطات دمشق.

وأورد التلفزيون الرسمي نقلا عن مصادر محلية قولها إن “غارات لطائرات حربية يرجح أنها أردنية تستهدف مقرا يحتوي على أسلحة ومخدرات تسيطر عليه العصابات المتمردة في قرية شهبا في السويداء”.

من جهتها، أعلنت القوات المسلّحة الأردنية تنفيذ “عملية ردع” استهدفت “عددا من المواقع لتجّار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة”.

وأفادت مصادر محلية مراسل وكالة فرانس برس بأن سلسلة غارات استهدفت مواقع عدة في خمس بلدات على الأقل، طالت إحداها مستودعات في بلدة عرمان.