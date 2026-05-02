وزير التجارة يتفقد منشآت غذائية في صبحان ويؤكد استمرار الحملات الرقابية

وزير التجارة يتفقد منشآت غذائية في صبحان

قام وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم السبت بجولة تفتيشية على عدد من المنشآت الصناعية التابعة للقطاع الغذائي في منطقة صبحان برفقة مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي.

وأكد الوزير بودي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الجولة أن الجولات التفتيشية ستستمر بشكل مكثف مشددا على أن الهيئة العامة للصناعة “لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المستهلك وتطبيق القانون على كل منشأة مخالفة”.

ومن جانبها أوضحت الهيئة في بيان ل(كونا) أن الجولة أسفرت عن إغلاق أحد المصانع لممارسته نشاطا مخالفا للترخيص المخصص له.

وذكرت أنه تم خلال الجولة العثور على مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي الأمر الذي استدعى إشراك الهيئة العامة للغذاء والتغذية في أعمال التفتيش واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.