الداخلية: ضبط 6 متهمين وبحوزتهم مؤثرات عقلية متنوعة بقصد الاتجار والتعاطي

الموقوفين

ذكرت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط 6 متهمين في وقائع منفصلة، وذلك لحيازتهم مؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي، بالإضافة إلى إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من مادة الشبو السائلة عبر الشحن الجوي.

وأوضحت الوزارة أن الضبطيات شملت 1700 كبسولة من مادة «لاريكا»، و500 جرام من مادة الحشيش، و50 جراماً من مادة الكوكايين، إلى جانب 3 جرامات من مادة الشبو.

كما تم ضبط 400 مل من زيت «كيميكال»، و30 جراماً من المادة ذاتها، فضلاً عن شيشة إلكترونية تحتوي على زيت كيميكال وأدوات تعاطٍ، فضلاً عن مجموعة من الأكياس الفارغة المعدّة للتعبئة.

وفي إطار التعاون والتنسيق المشترك بين جهاز مكافحة المخدرات في الكويت ونظيره في الإمارات، وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، تم إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من سائل مادة الشبو عبر الشحن الجوي، حيث تم ضبط متهم وبحوزته 5 كيلو جرام من سائل مادة الشبو.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه الاتجار أو الترويج للمواد المخدرة، مشددةً على استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته.