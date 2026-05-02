الدوري الإنكليزي: أرسنال يشدد قبضته على الصدارة وبرنتفورد يعزز حظوظه في بطاقة أوروبية

لاعبو فريق أرسنال يحتفلون بتسجيل هدف

شدد أرسنال قبضته على الصدارة بفوزه الكبير على جاره وضيفه فولهام 3-0 السبت على ملعب الإمارات” في لندن في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وفرض المهاجم الدولي السويدي فيكتور يوكيريس نفسه نجما للمباراة بمساهمته الفعالة في الثلاثية التي سجله المدفعجية في الشوط الاول، حيث هز الشباك في مناسبتين: الهدفان الأول والثالث (9 و45+4) رافعا رصيده الى 14 هدفا هذا الموسم، وصنع الثاني لبوكايو ساكا (40).

وواصل رجال المدرب الاسباني ميكل أرتيتا صحوتهم في الدوري بفوز ثان تواليا بعد خسارتين متتاليتين، حيث رفعوا رصيدهم الى 76 نقطة وابتعدوا بفارق ست نقاط عن مطاردهم المباشر مانشستر سيتي الذي لعب مباراتين أقل أولاهما سيخوضها الاثنين أمام إيفرتون، لكن العرض القوي لأرسنال يترك سيتي من دون هامش للخطأ في سباق لقب مشوق.

وجاء استمرار صحوة أرسنال في توقيت مناسب حيث يستضيفون أتلتيكو مدريد الإسباني الثلاثاء في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما عادوا بتعادل ثمين من مدريد الاربعاء (1-1).

وبات الدوري المحلي ودوري الابطال المسابقتين الوحيدتين للنادي اللندني لانقاذ موسمه بعدما كان مرشحا لرباعية تاريخية لكنه خسر نهائي كأس الرابطة امام مانشستر سيتي وخرج من ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي.

ويمكن لسيتي معادلة رصيد أرسنال في حال فوزه بمباراتيه المؤجلتين، لكن فارق الأهداف قد يكون حاسما إذا واصل الفريقان حصد النقاط كاملة.

ويملك أرسنال، مع تبقي ثلاث مباريات، فارق أهداف يبلغ +41، مقابل +37 لسيتي الذي لا تزال أمامه خمس مباريات.

وكثيرا ما تعرض “المدفعجية” هذا الموسم لانتقادات بسبب الفوز بأسلوب باهت، لكنهم قدموا هذه المرة كرة هجومية سلسة تعد سمة من سمات الفرق المرشحة للتتويج.

والأهم أن ساكا عاد إلى التشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ 22 آذار/مارس، بعد تعافيه من إصابة في وتر أخيل.

وكان الجناح الدولي شارك بديلا في مباراتين خلال الأسبوع الماضي، وجاءت عودته في التوقيت المثالي، إذ أبرز أداؤه الرائع حجم ما افتقده أرسنال خلال غيابه الذي شهد ثلاث هزائم في خمس مباريات.

وبدا أرسنال بعيدا عن الإقناع في الأسابيع الأخيرة، بعدما أهدر تقدما مريحا في الصدارة إثر خسارتين مؤلمتين أمام سيتي وبورنموث. كما أن الفوز الصعب على نيوكاسل 1-0 في المرحلة الماضية لم يبدد القلق، ما دفع أرتيتا إلى مطالبة لاعبيه بالتحكم في مشاعرهم خلال صراع اللقب المرهق للأعصاب.

برنتفورد ينعش اماله

وعزز برنتفورد حظوظه في انتزاع بطاقة أوروبية الموسم المقبل واسدى خدمة الى توتنهام بفوزه على وست هام يونايتد 3-0 في الدربي اللندني الثاني السبت.

واستفاد برنتفورد من هدف بالنيران الصديقة سجله المدافع كونستانتينوس مافروبانوس (15 بالخطأ في مرمى فريقه)، ثم ضاعف النتيجة عبر ركلة جزاء نفذها البرازيلي إيغور تياغو (54)، مسجلا هدفه الثاني والعشرين هذا الموسم في الدوري الممتاز، قبل أن يختتم الدنماركي ميكل دامسغارد الثلاثية (82).

ووضع برنتفورد حدا لسلسلة من ست مباريات دون فوز (خمسة تعادلات وخسارة واحدة)، وأعاد إحياء آماله في حجز أول بطاقة أوروبية في تاريخه.

ويحتل نادي غرب لندن المركز السادس مؤقتًا قبل بقية مباريات المرحلة، متقدما بنقطة واحدة على برايتون السابع (50 نقطة).

وسيكون اللعب في أوروبا الموسم المقبل إنجازا لافتا، لا سيما أن برنتفورد الذي صعد إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في موسم 2021-2022، خسر الصيف الماضي خدمات مدربه الدنماركي توماس فرانك (انتقل الى توتنهام واقيل من منصبه)، وقائده الدنماركي كريستيان نورغارد (ارسنال)، وحارس مرماه الهولندي مارك فليكن (باير ليفركوزن الالماني)، وهدّافيه الكونغولي الديموقراطي يوان ويسا (نيوكاسل) والكاميروني براين مبومو (مانشستر يونايتد).

وبات وست هام مهددا بالعودة إلى منطقة الهبوط إذا ما فاز جاره ومنافسه في صراع البقاء توتنهام على مضيفه استون فيلا الاحد.

وتجمد رصيد وست هام عند 36 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطتين امام توتنهام الثامن عشر

واستعاد نيوكاسل توازنه بعد أربع هزائم متتالية، بفوزه على ضيفه برايتون 3-1، موجها ضربة لطموحات الأخير الأوروبية.

وتوقف الزخم الكبير الذي حققه برايتون خلال الشهرين الماضيين (أربعة انتصارات وتعادل) في ملعب سانت جيمس بارك، أمام نيوكاسل الذي دخل اللقاء بمعنويات مهزوزة بعد تسع هزائم في آخر 12 مباراة.

وعاد سندرلاند بنقطة واحدة فقط من ميدان مضيفه ولفرهامبتون أول الهابطين 1-1.

وتقدم فريق المدرب الفرنسي ريجي لو بري بهدف لمواطنه المدافع نوردي موكييلي (171)، لكنه اضطر إلى خوض معظم اللقاء بنقص عددي بعد طرد مدافعه الايرلندي الشمالي دان بالارد (24)، قبل أن يستقبل هدف التعادل عبر المدافع الأوروغوياني سانتياغو بوينو (54).

ويلتقي الأحد أيضا بورنموث مع كريستال بالاس، ومانشستر يونايتد مع ليفربول، والاثنين تشلسي مع نوتنغهام فوريست.