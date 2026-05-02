لبنان: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال إلى 2659 قتيلا واستمرار عمليات نسف المنازل

أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت ارتفاع الأعداد التراكمية الإجمالية لضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الماضي إلى 2659 قتيلا و8183 جريحا.

وعلى الصعيد الميداني ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على تفجير عدد من البنى التحتية والمنازل في بلدتي (طيرحرفا) و(شيحين) بقضاء (صور) كما نفذ عمليات نسف لمجموعة من المنازل في مدينة (بنت جبيل).

وأشارت الوكالة الوطنية إلى أن طيران الاحتلال شن غارة عنيفة استهدفت مبنى سكنيا وتجاريا على طريق (زبدين – النبطية) ما أدى إلى تدميره بالكامل تزامنا مع غارات مماثلة طالت بلدات (الجميجمة) و(ياطر) و(مجدل سلم).

وفي سياق متصل أفادت الوكالة بأن مسيرات تابعة للاحتلال استهدفت بلدتي (السماعية) و(الشهابية) فيما تعرضت مدينة (بنت جبيل) وبلدة (كونين) لقصف مدفعي مركز.

ويشهد لبنان منذ الثاني من مارس الماضي تصعيدا عسكريا واسعا وغارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال على مختلف المناطق اللبنانية ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى ودمار واسع في المباني السكنية والبنى التحتية ونزوح مئات الآلاف.