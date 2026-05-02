وزير التجارة: دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي

وزير التجارة والصناعة أسامة بودي خلال جولته التفقدية للمصانع والمخازن للاطلاع على مستوى جاهزية وكفاءة التخزين

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة (الهيئة العامة للصناعة) أسامة بودي اليوم السبت أهمية دعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز دوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي.

جاء ذلك في تصريح للوزير بودي عقب جولته التفقدية للمصانع والمخازن للاطلاع على مستوى جاهزية وكفاءة التخزين برفقة مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي.

وأشاد بودي في هذا المجال بجهود المصانع الوطنية وكفاءة كوادرها في الحفاظ على استدامة الإنتاج وتوفير المنتجات للسوق المحلي بكفاءة عالية.

من جانبها أوضحت (الهيئة العامة للصناعة) لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الوزير اطلع خلال الجولة على آليات العمل داخل المصانع ومستويات الإنتاج والتشغيل إلى جانب الإجراءات المتبعة لضمان استمرارية الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكدت الهيئة أن الجولة تأتي في إطار الحرص على متابعة الجاهزية الصناعية وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد والاطلاع والاطمئنان على استمرارية خطوط الإنتاج وكفاءتها التشغيلية.

وأضافت ان الجولة تهدف أيضا إلى التأكد من كفاءة التخزين وسعة المخزون الاستراتيجي وقدرة المصانع الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلي والمحافظة على استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج.