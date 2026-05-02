إبسويتش يصعد للدوري الممتاز بفوزه 3-صفر على كوينز بارك رينجرز

جماهير إبسويتش تاون

إبسويتش (إنجلترا) 2 مايو أيار (خدمة رويترز الرياضية العربية) – عاد إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في محاولته الأولى، إذ ضمن المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية المؤهل لدوري الأضواء بفوزه 3-صفر على ضيفه كوينز بارك رينجرز ختام منافسات الموسم الاعتيادي اليوم السبت.

وكان الفريق بحاجة للفوز لضمان احتلال المركز الثاني خلف كوفنتري سيتي، وهز جورج هيرست وجادين فيلوجين الشباك مبكرا ليتبدد أي قلق في ملعب بورتمان رود.

وبدأت الاحتفالات بالفعل عندما سجل كيسي مكاتير الهدف الثالث قرب النهاية.

وخاض ميلوول وميدلسبره الجولة الختامية آملين في تعثر إبسويتش.

وفاز ميلوول 2-صفر على أكسفورد يونايتد، الذي هبط للدرجة الثالثة، ليضمن المركز الثالث، بينما تعادل ميدلسبره 2-2 مع ريكسام الذي أهدر فرصة التأهل إلى الملحق.