مركز العجيري: غرة ذي الحجة فلكياً الاثنين 18 مايو

مركز العجيري العلمي

أعلن مركز العجيري العلمي نتائج دراسة هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، استناداً إلى الحسابات الفلكية الدقيقة ووفق خريطة فلكية أعدها المركز لتحليل المناطق الزمنية للقمر.

وأشار المركز إلى أن الاقتران المركزي (ولادة الهلال فلكياً) سيحدث يوم السبت الموافق 16 مايو 2026 في تمام الساعة 8:01:02 مساءً بتوقيت غرينتش، أي عند الساعة 11:01:02 مساءً بتوقيت الكويت، وذلك بعد غروب شمس اليوم نفسه عند الساعة 6:34 مساءً، بفارق زمني يبلغ نحو 4 ساعات و27 دقيقة.

وأوضح أن هذه المعطيات تعني أن القمر سيغرب قبل الشمس وقبل حدوث الاقتران، ما يجعل رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة علمياً وعملياً في سماء البلاد والمنطقة.

وبناءً على هذه الحسابات، أكد مركز العجيري العلمي استحالة رؤية هلال ذي الحجة يوم السبت 16 مايو 2026، في حين تكون الرؤية ممكنة يوم الأحد 17 مايو 2026، وعليه يُستكمل شهر ذو القعدة ثلاثين يوماً، لتكون غرة شهر ذي الحجة فلكياً يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026، مع التأكيد على أن الإعلان الرسمي لبداية الشهر يبقى من اختصاص الجهات الشرعية المختصة.

وفي ما يتعلق بالظواهر الفلكية خلال شهر مايو، ذكر المركز أن الشهر يستهل نشاطه بزخات شهب «الدلويات» يومي 5 و6 مايو، وهي من الظواهر المرتبطة بمخلفات مذنب «هالي» الشهير، ومن المتوقع أن تبدأ الشهب بالظهور في سماء الكويت من الساعة 2:00 صباحاً وحتى وقت الفجر، ما يتيح فرصة مثالية للرصد في الأجواء الصافية.

وأضاف أن السماء تشهد في 19 مايو مشهداً فلكياً لافتاً مع اقتران القمر بكوكب الزهرة، حيث يكون القمر بعمر 3 أيام، ويظهر الاقتران في تمام الساعة 6:51 مساءً، مع مرور القمر على بعد درجتين و56 دقيقة شمال الزهرة.

ويختتم الشهر بظاهرة «القمر الأزرق» يوم 31 مايو، حيث يكتمل القمر بدراً للمرة الثانية خلال الشهر نفسه، وهي تسمية فلكية لا تعني تغيّر لون القمر، بل تشير إلى تكرار البدر ضمن نفس الشهر التقويمي.