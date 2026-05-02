“التجارة” تنفذ حملة تفتيشية في العاصمة بالتعاون مع هيئة الغذاء و”الداخلية”

جانب من تسجيل المخالفات خلال الحملة التفتيشية المشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية وهيئة الغذاء

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة الداخلية أخيرا حملة تفتيشية مشتركة على عدد من المطاعم والمقاهي في محافظة العاصمة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات.

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن الحملة أسفرت عن تسجيل 6 محاضر ضبط شملت عدم وجود قائمة أسعار وعمل عروض دون ترخيص وعدم الالتزام باستخدام اللغة العربية إضافة إلى مخالفات تتعلق بقوائم اللحوم وتقاضي رسوم إضافية.

وبينت أنه تم توجيه إنذار لعدم الالتزام بتطبيق ضوابط بيع وتداول مشروبات الطاقة.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية رصدت 9 مخالفات خلال الحملة من بينها ضبط مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية حيث تم على إثر ذلك إغلاق المنشأة لافتة إلى أن وزارة الداخلية ضبطت بدورها مخالفات أخرى ضمن نطاق الحملة.

وأكد الوزارة أن الجهات المعنية مستمرة بمثل هذا التعاون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.