زلزال بقوة 5.83 درجة يقع قرب الساحل الجنوبي لهونشو باليابان قياس قوة أحد الزلازل العالم نُشر : السبت 2-5-2026مالسبت 2-5-2026م س س ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت شدته 5.83 درجة وقع اليوم السبت قرب الساحل الجنوبي لغرب هونشو في اليابان. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 59 كيلومترا.