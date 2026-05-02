فريق الغوص الكويتي يرفع ثلاثة أطنان من الأسماك النافقة من ساحلي الوطية والشويخ خلال أسبوعين

أعلن فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية اليوم السبت رفع ثلاثة اطنان من الأسماك النافقة خلال حملات تنظيف ميدانية بساحلي (الوطية) و(الشويخ) مؤكدا استمرار التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية ورفع تقارير دورية للهيئة العامة للبيئة توثق الكميات التي تم انتشالها.

وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الفريق وبمشاركة أشباله وعلى مدار أسبوعين نظم حملات تنظيف تطوعية لسواحل جنوب جون الكويت استهدفت آخرها ساحلي (الوطية) و(الشويخ) ونجح في رفع ثلاثة أطنان من الأسماك النافقة إضافة إلى البلاستيك.

وحول أسباب النفوق اوضح الفاضل ان المعدلات المرصودة حاليا ضمن المعدلات الطبيعية المعتادة والاسباب الموسمية المرتبطة بنشاط المد الأحمر (الطحالب المجهرية) وتيارات المياه الدافئة وهي ظاهرة عالمية تعرف بالموت الصيفي.

وتوقع انحسار ظاهرة نفوق الأسماك في جون الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة تزامنا مع موجة الرياح الشمالية الشديدة المتوقع هبوبها هذا الأسبوع والتي ستلعب دورا في تغيير حركة التيارات المائية وتلطيف بيئة الجون.

واكد ضرورة استمرار المسوحات البيئية الشاملة لكافة شواطئ البلاد خاصة المناطق الشمالية منها لرصد أي تغيرات طارئة مبينا ان سرعة إزالة الأسماك قبل تحللها تعد خطوة حيوية لمنع انخفاض مستويات الأكسجين في الماء وتجنب الروائح الكريهة.

وافاد بأن جون الكويت يعد ثاني أكبر حاضنة للأسماك في العالم وان حماية المخزون السمكي وضمان التوازن البيئي هناك باتت ضرورة معلنا تجهيز خمسة قوارب متخصصة لمتابعة حالات النفوق وسرعة الاستجابة لضمان تقليل الآثار السلبية على البيئة البحرية.

ودعا الفاضل رواد الشواطئ خاصة في مناطق شرق و(الوطية والشويخ) إلى ضرورة تجنب لمس الأسماك النافقة ومنها سمكة (الجم) او (الخن) بسبب اشواكها السامة والحادة فيما حث مؤسسات المجتمع وأفراده على تفعيل دورهم في الحفاظ على استدامة هذه الموارد للأجيال المقبلة.