بيت التمويل الكويتي يواصل الاستثمار في المواهب الوطنية الشابة

المدير التنفيذي لإدارة المواهب في بيت التمويل الكويتي محمد المسلم والمدير التنفيذي لقنوات مركز الاتصال في بيت التمويل الكويتي علي عزران

أطلق بيت التمويل الكويتي برنامجاً تدريبياً متكاملاً ونوعياً لتأهيل مجموعة من المعينين الجدد، بهدف إعدادهم لبدء مهام عملهم في مركز الاتصال والتعامل مع العملاء وفق أعلى معايير جودة الخدمة. ويأتي هذا البرنامج تأكيداً لحرص البنك على الاستثمار في المواهب الوطنية الشابة، ورفع كفاءتهم المهنية لمواكبة متطلبات العمل، وتعزيز التنافسية في مجال خدمة العملاء، بما يرسّخ ريادة البنك في تقديم أرقى الخدمات والحلول المصرفية التي تعزز تجربة العميل.

وبهذه المناسبة، أوضح المدير التنفيذي لإدارة المواهب في بيت التمويل الكويتي، محمد المسلم، أن البرنامج التدريبي امتد لنحو ثلاثة أشهر، واستفادت منه ثلاث دفعات من الموظفين الجدد بإجمالي 50 موظفاً.

وأضاف أن البرنامج قدمه مدربون معتمدون من كوادر بيت التمويل الكويتي، يتمتعون بخبرة واسعة في العمل المصرفي، ما يتيح فرصة متميزة للمعينين الجدد لتعزيز التواصل مع زملائهم والاستفادة من خبراتهم العملية، الأمر الذي يجعل التدريب أكثر فاعلية وارتباطاً ببيئة العمل.

وأشار المسلم إلى أن بيت التمويل الكويتي يؤمن بأن نجاحه في تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتعزيز مكانته الرائدة يعتمد بالدرجة الأولى على كفاءة وتميز موارده البشرية، ومواصلة الاستثمار فيها. وأشار إلى أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بدعم الموظفين وتنمية خبراتهم من خلال رؤية شاملة وبيئة عمل محفزة، لافتاً إلى أن البنك يعمل وفق استراتيجية واضحة لتوفير أفضل البرامج التدريبية المتخصصة وفق أرقى المعايير العالمية، إلى جانب الاستفادة من المنصات الرقمية الاحترافية في التدريب وتطوير المهارات، بما ينعكس إيجاباً على رفع مؤشرات الأداء وتحسين الكفاءة التشغيلية.

جانب من البرتامج التدريبي

ومن جانبه، اوضح المدير التنفيذي لقنوات مركز الاتصال في بيت التمويل الكويتي، علي عزران، أن البرنامج التدريبي تناول مختلف جوانب عمل مركز الاتصال والخدمات المقدمة للعملاء، متضمناً شرحاً وافياً لمفاهيم خدمة العملاء وشرائحهم، وآلية التعامل مع طلبات واستفسارات العملاء باحترافية. كما شمل البرنامج مقدمة تعريفية حول فلسفة الصيرفة الإسلامية والتعريف بالمنتجات المصرفية، بما في ذلك الحسابات والبطاقات والودائع.

وأضاف عزران أن البرنامج تضمن اختبارات وتقييمات متنوعة لقياس مدى جاهزية المتدربين للوظيفة، بما يمنحهم الثقة والقدرة على التعامل مع استفسارات العملاء وتحديات العمل بسهولة وكفاءة. وأوضح أن البرنامج يضع الموظفين الجدد على الطريق الصحيح لأداء مهامهم على أكمل وجه، من خلال استخدام أحدث التقنيات والبرامج المتوافقة مع المعايير العالمية للتكنولوجيا المصرفية.

وأكد عزران أن بيت التمويل الكويتي حرص على أن يكون البرنامج التدريبي ثرياً ومتنوعاً، بحيث لا يقتصر هدفه على إعداد الموظفين الجدد للعمل في مركز الاتصال فحسب، بل يمتد أثره لدعمهم في مسيرتهم المهنية في القطاع المصرفي، ورفع كفاءتهم، وصقل مهاراتهم ومعارفهم المصرفية على المدى الطويل.