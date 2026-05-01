هيئة الغذاء: جولات مكثفة ورقابة دقيقة ومستمرة لضمان جودة الأغذية وحماية صحة المستهلكين

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الجمعة أن الوضع الغذائي في البلاد آمن ومستقر في ظل جولات مكثفة ورقابة دقيقة ومستمرة على السوق المحلي لضمان جودة وسلامة الأغذية المتداولة وحماية صحة المستهلكين.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن فرق التفتيش الميدانية تعمل على مدار 24 ساعة من خلال جولات مكثفة على مختلف المنشآت الغذائية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية واللوائح المعمول بها.

وأفادت أن أخصائيي المختبرات يمثلون خط الدفاع الأول حيث يواصلون إجراء الفحوصات والتحاليل الدقيقة للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

وذكرت أن هذه الجهود المتكاملة أسفرت عن مستوى ملحوظ من التزام المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية بما يعزز الثقة في السوق المحلي ويؤكد جاهزية الهيئة في أداء دورها الرقابي بكفاءة عالية.