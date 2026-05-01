الداخلية: ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة ركاب الحافلات

الموقوفين

تمكنت مديرية أمن محافظة الفروانية ممثلة بمخفر شرطة جليب الشيوخ، من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص من الجنسية البنغلاديشية، وذلك لقيامهم بارتكاب عدة وقائع سرقة استهدفت ركاب الحافلات في مناطق متفرقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من أحد مفتشي التذاكر بإحدى شركات النقل العام، أفاد خلاله بقيام مجموعة من الأشخاص بسرقة الركاب بشكل متكرر داخل الحافلات، حيث جرى التنسيق معه، وتكليف قوة أمنية للتحقق من صحة البلاغ ورصد المتهمين.

وأسفرت المتابعة عن ضبط المتهمين، كما تم الاستدلال على بعض جرائمهم من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة داخل الحافلات، والتي وثقت عمليات السرقة، إضافة إلى ضبط مبالغ مالية بحوزتهم بلغت (333) د.ك يُشتبه بأنها من متحصلات تلك السرقات.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لضبط المخالفين والخارجين على القانون، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي سلوكيات مخالفة عبر هاتف الطوارئ 112.