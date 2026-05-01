الداخلية: ضبط 8 أشخاص متلبسين أثناء قيامهم بإقامة بسطات عشوائية متفرقة لبيع البضائع بالمخالفة للقانون

الموقوفين

نفذت مديرية أمن محافظة الأحمدي، ممثلة في إدارة العمليات والدوريات، حملات أمنية وتفتيشية مكثفة يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026، شملت منطقتي الفحيحيل والمهبولة.

وأسفرت الجهود والانتشار الأمني عن ضبط (8) أشخاص متلبسين أثناء قيامهم بإقامة بسطات عشوائية متفرقة لبيع البضائع بالمخالفة للقانون.

وتنوعت المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزتهم لتشمل مادة التنباك، وخضروات، وملابس وأحذية، بالإضافة إلى معدات منزلية وأجهزة مختلفة.

وتمت إحالة جميع المضبوطين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، والتنسيق مع بلدية الكويت للتعامل مع البسطات العشوائية في المواقع.

وتؤكد وزارة الداخلية أن حملاتها الأمنية والتفتيشية مستمرة في كافة مناطق البلاد لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، مشددة على عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع حفاظاً على الأمن والنظام العام، كما تهيب بالمواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع رجال الأمن وسرعة الإبلاغ عن أي ظواهر سلبية أو مخالفات.