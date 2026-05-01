وكيل الحرس الوطني يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية والانضباط

وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس يقوم بزيارة تفقدية إلى أحد مواقع المسؤولية

أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية والانضباط بما يعزز قدرة وحدات الحرس على دعم وإسناد أجهزة الدولة والمساهمة في ترسيخ أمن البلاد واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي اليوم الجمعة ان ذلك جاء خلال زيارة تفقدية قام بها الفريق البرجس إلى أحد مواقع المسؤولية التي تتولى (قوة الواجب) تأمينها.

ونقل إلى المنتسبين تحيات وتقدير قيادة الحرس الوطني معربا عن اعتزازها بالدور الوطني الكبير الذي يؤديه رجال الحرس وفخرها واعتزازها بجهودهم المخلصة في مختلف مواقعهم مشيدا بما يتحلون به من روح معنوية عالية وتفان وإخلاص في أداء واجبهم الوطني.