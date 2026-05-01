هيئة ذوي الإعاقة تبحث مع جهات حكومية ومهنية تعزيز التعاون المشترك لدعم ذوي الإعاقة وتمكينهم

الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية

عقدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اجتماعا برئاسة مديرها العام الدكتورة دلال العثمان وحضور نواب القطاعات وعدد من القياديين في الهيئة وبمشاركة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية والجمعية الكويتية لمترجمي لغة الإشارة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم وتمكين ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وقالت (هيئة الإعاقة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن الاجتماع يأتي في إطار توحيد الجهود بين الجهات المعنية لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يواكب احتياجاتهم المتنوعة لا سيما تعزيز مهارات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وأوضحت أن الاجتماع تناول بحث استحداث منهج خاص لتعليم لغة الإشارة ضمن برامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تقديم خدمات نوعية لهذه الفئة المهمة.

وأشارت إلى مناقشة اعتماد لغة الإشارة كمسمى وظيفي رسمي ضمن الهياكل الوظيفية بما يدعم استحداث وظائف متخصصة ويعزز الكفاءات الوطنية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.