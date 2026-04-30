المركز العلمي يستضيف التصفيات الاولى لاولمبياد العالم للروبوتات موسم 2026 لتعزيز جاهزية الفرق الكويتية للمنافسات العالمية

تحت رعايه الشيخ صباح بدر السالم الصباح محافظ مبارك الكبير و حولي بالتكليف ، أعلن المركز العلمي – أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – عن استضافة التصفيات الاولى لاولمبياد العالم للروبوتات لموسم 2026 وذلك بالتعاون مع WRO الكويت، بمشاركة نخبة من الفرق الطلابية.

وتأتي هذه البطولة ضمن جهود إعداد وتأهيل الفرق من الكويت للمشاركة في نهائيات البطولة العالمية للروبوتات (World Robot Olympiad)، حيث سيتم اعتماد نتائج الفرق المشاركة بشكل رسمي ضمن نظام WRO، بما يساهم في تأكيد مقاعد دولة الكويت في المنافسات العالمية.

وقد شارك في البطولة 8 فرق، حيث ستتنافس الفرق ضمن بيئة تحاكي أجواء البطولات الرسمية، بهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية وتعزيز الخبرات العملية لدى الطلبة المشاركين.

عمل المركز العلمي على توفير المساحه المناسبه للتدريب الفرق ضمن برنامج الشريك التعليمي لأولمبياد العالم للروبات و هو برنامج يمتد لمده سنه كامله من برامج و انشطه متنوعه تسهم في تمكين المجتمع بعلم الروبوتات وفق معايير عالميه بالاضافه الي التعاون مع فريق الاولمبياد wro بالكويت لتوفير كافة المتطلبات التنظيمية والفنية لإنجاح البطولة، بما يعكس الدور الحيوي للمركز في دعم التعليم التطبيقي والابتكار.

كما تسعى البطولة إلى توفير تجربة متكاملة للمشاركين بمعايير عالميه، من خلال بيئة تنافسية محفزة، تسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي، وتعزز من مكانة الكويت في المحافل العلمية الدولية.

أكد المحافظ ، دعمه ورعايته لبطولة «مبتكري المستقبل 2026»، التي تجمع نخبة من أبرز الفرق المتخصصة في مجال الروبوتات، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تمثل منصة مهمة لتشجيع الابتكار العلمي لدى الشباب الكويتي.

وأضاف المحافظ أن الفرق المشاركة تتنافس للفوز بشرف تمثيل دولة الكويت على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يعكس مستوى الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا والروبوتات.

وأكد المحافظ أهمية دعم مثل هذه المسابقات العلمية، لما لها من دور محوري في تنمية قدرات الشباب، وصقل مهاراتهم التقنية، وتعزيز مكانة دولة الكويت في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

وفي هذا السياق، صرّح نائب المدير العام لتجربة الزائر في المركز العلمي، محمد السنعوسي:

“نؤمن في المركز العلمي بأهمية تمكين الشباب الكويتي في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ونعمل باستمرار على توفير بيئة تعليمية وتطبيقية تواكب التطورات العالمية. وتنظيم هذه البطولة المصغّرة يأتي كخطوة استراتيجية لدعم الفرق الوطنية، وتعزيز جاهزيتها للمشاركة في المحافل الدولية، وتمثيل دولة الكويت بأفضل صورة ،كما نؤكد ان المركز مستمر بدعم المبادرات التي تواكب التوجهات العالمية في مجالات STEAM، وتمكين الشباب الكويتي من تمثيل وطنهم بأفضل صورة في مختلف المحافل الدولية.”

وفي السياق ذاته، أكدت المنظم الرسمي لأولمبياد الروبوتات العالمي في الكويت، حميدة رحيمي: “يحمل موسم 2026 شعار الروبوتات والثقافة، ومن أبرز أهدافنا تمكين الفرق من تمثيل الثقافة الكويتية والخليجية من خلال مشاريع مميزة تتأهل للبطولات العالمية، كتوظيف الروبوتات في استعراض التاريخ الكويتي، وابتكار تجارب متحفية تفاعلية، والحفاظ على الموروث الثقافي من خلال حلول روبوتية مبتكرة.”

ومنذ عام 2024، نجحت أولمبياد الروبوتات الكويت في بناء شبكة شراكات استراتيجية قوية، يأتي في مقدمتها شريكنا التعليمي المركز العلمي، الذي يضطلع بدور محوري في تمكين مجتمعه من الانخراط في برامج أولمبياد العالم للروبوتات وفق أعلى المعايير العالمية وأحدث التوجهات التكنولوجية. وتجسّد إقامة هذه التصفيات في مرافق المركز العلمي عمق هذه الشراكة الراسخة، ونفخر بما تحقق معًا في تطوير العقول وتعزيز مكانة الكويت على الساحة الدولية.”