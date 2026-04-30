قنصلية الكويت بجدة تحدد مواعيد دخول وخروج المعتمرين وتؤكد الالتزام بالقرارات التنظيمية الخاصة بالحج

أهابت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة جدة اليوم الخميس بجميع المواطنين الكويتيين الراغبين بأداء مناسك العمرة بأن آخر موعد لدخول مكة المكرمة سيكون في يوم الجمعة 14 ذو القعدة 1447 هجري الموافق 1 مايو 2026.

وشددت القنصلية في بيان بأن يكون الخروج النهائي من مكة المكرمة بموعد أقصاه نهاية يوم السبت 15 ذو القعدة 1447 هجري الموافق 2 مايو 2026.

وأفادت بأن دخول مكة المكرمة مسموح فقط لمن يحمل (تصريح حج أو تصريح دخول مكة المكرمة) الصادرين من السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك ابتداء من يوم السبت 15 ذو القعدة 1447 هجري الموافق 2 مايو 2026 وحتى انتهاء موسم الحج لهذا العام.

وأكدت قنصلية دولة الكويت في مدينة جدة أهمية الالتزام التام بهذه التعليمات والقرارات التنظيمية الخاصة بموسم حج 1447 هجري الصادرة من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.