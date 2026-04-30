اللجنة المشتركة: إقامة التدريبات الرياضية دون التقيد بأوقات محددة اعتبارا من الأحد المقبل

وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة يترأس اجتماع اللجنة المشتركة لدراسة عودة النشاط الرياضي

قررت اللجنة المشتركة المعنية بدراسة عودة النشاط الرياضي في الكويت اليوم الخميس إقامة التدريبات الرياضية من دون التقيد بأوقات محددة اعتبارا من الأحد المقبل وذلك بعدما قررت في اجتماع سابق استئناف إقامتها في الفترة بين الخامسة صباحا والسابعة مساء.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة العامة للرياضة عقب اجتماعها الرابع برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة.

وبحسب البيان كلفت (اللجنة المشتركة) اللجنة الأولمبية الكويتية بـ”مخاطبة الاتحادات الرياضية للوقوف على مدى جاهزيتها لاستئناف المسابقات والاستحقاقات المحلية” المتوقفة منذ 28 فبراير الماضي إثر الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد والمنطقة على أن “يتم رفع تقرير مفصل إلى اللجنة لمناقشته في اجتماعها المقبل”.

واستعرضت (اللجنة) وفق ما أورده البيان مقترحات هادفة إلى وضع خريطة طريق لعودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي وآمن مع التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالبروتوكولات والإجراءات التنظيمية المعتمدة.

وأكدت أهمية استمرار التنسيق مع الاتحادات والهيئات الرياضية لمتابعة تنفيذ الخطة المعتمدة وتقييم كل مرحلة بشكل دوري وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

وأكدت كذلك ضرورة وضع آلية متكاملة تضمن سلامة جميع عناصر المنظومة الرياضية بما في ذلك اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية والإدارية.

وشددت على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات المعتمدة بما يسهم في استئناف النشاط الرياضي بشكل آمن ومنظم مع مراعاة أولويات العودة التدريجية.