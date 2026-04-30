وزير الدفاع يزور قطاع الشؤون الفنية ويترأس اجتماعا لمتابعة المشاريع الحيوية والمهمة

وزير الدفاع يزور قطاع الشؤون الفنية بمبنى الشيخ صباح الناصر الصباح

قام وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح اليوم الخميس بزيارة تفقدية إلى قطاع الشؤون الفنية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي أن الشيخ عبد الله الصباح ترأس خلال الزيارة اجتماعا مع مسؤولي القطاع لمتابعة مشاريع حيوية ومهمة يشرف القطاع على تنفيذها.

وأضاف البيان أن الشيخ عبد الله الصباح استمع إلى إيجاز حول هذه المشاريع وما يرتبط بها من أعمال التصميم والتنفيذ والإنشاء بما يلبي احتياجات الجيش الكويتي في مختلف المعسكرات والوحدات العسكرية.

وأشاد وزير الدفاع بحسب البيان بما شاهده من إنجاز في الأعمال والمشاريع متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وذكر البيان أنه كان في استقبال وزير الدفاع لدى وصوله وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبد الله مشعل الصباح وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش إلى جانب عدد من مديري إدارات قطاع الشؤون الفنية بالوزارة.