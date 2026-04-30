الصحة: المقطع المتداول لإحدى مرافق الطوارئ لا يخص المنشآت التابعة للوزارة

وزارة الصحة

أوضحت وزارة الصحة أن المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر بثا مباشرا قامت به إحدى السيدات داخل أحد مرافق الطوارئ “لا يخص أيا من المنشآت الصحية التابعة للوزارة”.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن المرافق الصحية في البلاد سواء الحكومية أو الأهلية تعمل وفق أنظمة ولوائح واضحة تنظم مسألة التصوير داخل الأقسام الطبية بما يضمن حماية خصوصية المرضى وسرية معلوماتهم ويوفر بيئة علاجية آمنة وهادئة تراعي راحة الجميع.

وشددت على أن أي مخالفة لهذه الضوابط تعرض مرتكبها للمساءلة وفق القوانين والإجراءات المعمول بها داعية إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات داخل المنشأت الصحية والامتناع عن أي ممارسات تمس خصوصية الآخرين أو تسبب إزعاجا بما في ذلك التصوير أو البث المباشر دون تصريح.

ودعت إلى أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية.