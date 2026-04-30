أمين عام مجلس التعاون: دول المجلس تواصل بعزم وثبات جهودها في تعزيز التكامل الاقتصادي

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن دول المجلس تواصل بعزم وثبات جهودها في تعزيز التكامل الاقتصادي في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية وترسيخ مكانتها بصفتها مركزا عالميا رائدا في المجالات الاقتصادية والتنموية.

جاء ذلك في كلمة ألقها البديوي اليوم الخميس خلال الاجتماع ال70 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزير الصناعة والتجارة البحريني (رئيس الدورة الحالية) عبدالله فخرو وبحضور وزراء التجارة بدول المجلس.

وأضاف البديوي أن الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول المجلس “والتي تفرض علينا جميعا الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة لمواجهة التحديات المتصاعدة وضمان استمرارية قطاعاتنا الحيوية بكفاءة وثبات”.

وأوضح أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين الدول مبينا إن دول مجلس التعاون تواصل العمل بجدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري وتحسين تدفق السلع والخدمات وصولا إلى الوحدة الاقتصادية المنشودة. وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بالأسعار الجارية بلغ نحو 4ر2 تريليون دولار أمريكي في عام 2025 لتحتل دول المجلس المرتبة العاشرة عالميا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس والمقاسة بإجمالي الصادرات السلعية البينية تجاوز 146 مليار دولار أمريكي في عام 2024 محققا نموا سنويا بنسبة 8ر9 في المئة بما يعكس تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه.

وأعرب البديوي عن الشكر والتقدير للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لما تقدمه مملكة البحرين من دعم وتسهيلات لإنجاح مسيرة العمل الخليجي المشترك.