وزارة التربية تعلن تعديل مواعيد الدوام لطلبة المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2025 – 2026

وزارة التربية

أعلن وكيل وزارة التربية بالتكليف محمد الخالدي تعديل مواعيد الدوام المدرسي لطلبة المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام والتربية الخاصة والتعليم الديني إضافة إلى التعليم الخاص (المدارس الأهلية) وذلك للعام الدراسي الحالي 2025 – 2026.

وقالت الوزارة في بيان لها إن القرار نص على أن يبدأ الدوام الدراسي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة 35ر12 ظهرا مع إعادة هيكلة الجدول المدرسي ليقتصر على المواد الأساسية فقط بما يضمن تركيزا أكبر على المقررات الجوهرية. وأضاف أنه تم اعتماد ستة حصص يوميا بزمن 40 دقيقة لكل حصة في إطار تحقيق التوازن بين الجوانب التعليمية والتنظيمية داخل اليوم الدراسي موضحا أن هذا التعديل يطبق حتى نهاية العام الدراسي الحالي فقط وذلك في إطار الإجراءات المؤقتة التي تهدف إلى تيسير العملية التعليمية وضمان استمراريتها بكفاءة خلال الفترة المحددة.

وكانت وزارة التربية أعلنت في وقت سابق عن عودة الدراسة حضوريا لطلبة المرحلة الثانوية للتعليم العام والخاص والديني والتربية الخاصة اعتبارا من الأحد 3 مايو 2026.