هيئة الغذاء: نواصل دورنا الحيوي كخط دفاع أول لحماية الصحة العامة

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الخميس مواصلة أداء دورها الحيوي كخط دفاع أول لحماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال جهود متواصلة لا تتوقف على مدار 24 ساعة.

وقالت مدير إدارة المختبرات الغذائية في الهيئة المهندسة أمل المتروك في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن “الهيئة تعمل على ضمان سلامة الأغذية المحلية والمستوردة عبر إخضاعها للفحوصات الدقيقة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك ضمن منظومة رقابية متكاملة تقوم على التنسيق المستمر بين الإدارات المختصة”.

وأضافت أن “مختبرات الهيئة قامت بفحص ما يقارب 60 ألف عينة خلال أقل من ثلاثة أشهر الماضية في مؤشر يعكس حجم الجهود المبذولة ودقة العمل المخبري”.

وأكدت المتروك أن هذه الجهود تأتي استجابة لنداء الوطن وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين وضمان توفير غذاء آمن وصحي.