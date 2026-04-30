دولة الكويت تؤكد الالتزام بدعم التعاون الدولي لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة

سفير دولة الكويت لدى الصين جاسم الناجم يلقى كلمة أمام منتدى التنمية الخضراء والمستدامة لمنظمة شنغهاي للتعاون
أكدت دولة الكويت اليوم الخميس الالتزام بدعم التعاون الدولي لمواجهة تحديات تغير المناخ وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سفير دولة الكويت لدى الصين جاسم الناجم أمام منتدى التنمية الخضراء والمستدامة لمنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة (نينغبو) بمقاطعة (تشجيانغ) شرقي الصين.

وشدد السفير الناجم على حرص دولة الكويت على تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتعميق التعاون الدولي في مجال الطاقة المستدامة.

واشار إلى أن رؤية الكويت 2035 تشكل الإطار الوطني للتحول الاقتصادي والطاقة من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة.

وأكد سعي دولة الكويت نحو تعميق شراكاتها مع الصين والدول الصديقة كافة بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة وأمنا وازدهارا.

ويعقد المنتدى تحت شعار (تطبيق مبادرة الحوكمة العالمية وتعزيز التنمية الخضراء والاستدامة) على مدى يومين بمشاركة أكثر من 300 مسؤول من مختلف دول العالم.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية