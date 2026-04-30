وزيرة الأشغال: مستمرون بتنفيذ خططنا التنموية وفق رؤية واضحة تستهدف تطوير البنية التحتية

وزيرة الأشغال تقوم بجولة ميدانية في العاصمة للاطلاع على مشاريع الوزارة

قالت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الخميس إن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية وفق رؤية واضحة تستهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمشعان عقب قيامها بجولة تفقدية في محافظة العاصمة للاطلاع على سير أعمال المشاريع الحيوية التي تنفذها الوزارة شملت عددا من مواقع العمل.

وأضافت أنها تابعت ميدانيا نسب الإنجاز ووقفت على أبرز التحديات التي تواجه فرق التنفيذ مشددة على ضرورة تسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأوضحت المشعان أن الجولات الميدانية تأتي ضمن سياسة المتابعة المستمرة لضمان جودة التنفيذ ومعالجة أي معوقات بشكل فوري.

ولفتت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان إنجاز المشاريع وفق أعلى المواصفات الفنية وبما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات مستدامة تعزز جودة الحياة.

وأكدت أهمية العمل بروح الفريق الواحد ومواصلة الجهود لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة بما يواكب تطلعات الدولة في تطوير البنية التحتية.