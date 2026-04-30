الأرصاد الجوية: فرصة لأمطار متفرقة غدا الجمعة والطقس حار نهارا ومعتدل ليلا نهاية الاسبوع

مدينة الكويت

توقعت ادارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد بفرص لأمطار خفيفة متفرقة من صباح غد الجمعة والطقس بشكل عام مائل للحرارة إلى حار نهارا ومعتدل ليلا نهاية الأسبوع.

وقال مدير الادارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن “الطقس نهار اليوم مائل للحرارة وليلا معتدل وتظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق”.

وأضاف أن “الطقس نهار غد الجمعة مائل للحرارة وغائم جزئيا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة اما ليلا معتدل وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة”.

وأوضح أن الطقس نهار السبت مائل للحرارة وتظهر بعض السحب المتفرقة بينما ليلا سيكون معتدلا.