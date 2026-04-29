دوري أبطال أوروبا: أتلتيكو وأرسنال يؤجلان الحسم الى لندن بتعادلهما 1-1

تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه أرسنال بنتيجة 1-1 في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء في العاصمة مدريد فتأجل الحسم إلى مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في لندن.

وجاء الهدفان من ركلتي جزاء، حيث منح السويدي فيكتور يوكيريس التقدم لأرسنال (44) وعادل الأرجنتيني خوليان ألفاريس لأتلتيكو (56).

ورغم محاولات عديدة للفرنسي أنطوان غريزمان الذي اختير أفضل لاعب في المباراة ورفاقه في الشوط الثاني تصدى لها الإسباني دافيد رايا، إلا أن المباراة لم تصل إلى مستوى الإثارة والحماس الذي شهده نصف النهائي الآخر الثلاثاء بين باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب وضيفه بايرن ميونيخ الالماني (5-4).

والتقى الفريقان في دور المجموعة الموحدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، وحقق أرسنال فوزا ساحقا برباعية نظيفة على ملعب الإمارات.

ولا يزال أتلتيكو يعاني من سلسلة نتائج سيئة في جميع المسابقات، حيث حقق فوزين فقط في 10 مباريات (مقابل 7 هزائم)، وكان آخرهما ضد أتلتيك بلباو 3-2 في نهاية الأسبوع الماضي.

ورغم ذلك، بإمكان “روخيبلانكوس” إيابا أن يراهن على خبرته ونجاحه في هذا المستوى من المنافسة، حيث وصل إلى النهائي في 6 من آخر 7 مباريات نصف نهائية أوروبية خاضها.

من ناحيته، استعاد أرسنال بصعوبة صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز من مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة.

وبتعادله مع أتلتيكو، واصل نادي “المدفعجية” سلسلة اللاهزيمة هذا الموسم في المسابقة القارية الام، بعدما بات أول فريق يتصدر ترتيب المجموعة الموحدة بالعلامة الكاملة مع 8 انتصارات من 8 مباريات.

وجلس جناح أرسنال الدولي بوكايو ساكا على مقاعد البدلاء، بعدما عاد أخيرا إلى الملاعب اثر تعافيه من إصابة في وتر العرقوب بمواجهة نيوكاسل في نهاية الأسبوع الماضي.

كما كانت حال صانع الالعاب الدولي إيبريتشي إيزي الذي تعرض لضربة خلال المباراة الأخيرة لفريقه.

وزج المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا بالمهاجم نوني مادويكي بدلا من ساكا، حيث لعب إلى جانب يوكيريس والبرازيلي غابريال مارتينيلي، في غياب الألماني المصاب كاي هافرتس.

وفي فريق أتلتيكو، دفع مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني بالثلاثي الهجومي المكون من مواطنه ألفاريس والفرنسي أنطوان غريزمان والنيجيري أديمولا لوكمان الذي بدد الشكوك حول مشاركته.

هدفان من ركلتي جزاء

وانتظر الفريقان حتى الدقيقة 14 لخلق أول فرصة خطيرة وكانت لصالح أصحاب الارض بعدما انطلق الإيطالي ماتيو رودجيري على الجهة اليسرى ومرر الكرة إلى ألفاريس على مشارف منطقة الجزاء فتخلص من المدافع الدولي البرازيلي غابريال واستدار وسددها مقوسة بقدمه اليمنى أنقذها الحارس رايا بتصد رائع بيسراه الى ركنية.

ورد أرسنال بعدما قطع ديكلان رايس الكرة في نصف الملعب ومررها الى مادويكي الذي انطلق من الجهة اليمنى بسرعة وسددها مقوسة من مسافة 20 مترا مرت بجوار المرمى (30).

وفك الفريق الزائر شيفرة الدفاع المدريدي عقب تحصل يوكيريس على ركلة جزاء بعدما دفعه المدافع السلوفاكي دافيد هانتسكو داخل المنطقة المحرمة، فنفذها بنفسه بنجاح معلنا تقدم فريقه قبل صافرة نهاية الشوط الأول (44).

وهو الهدف الخامس للمهاجم يوكيريس في دوري أبطال أوروبا والـ19 مع أرسنال في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ومع عودة الفريقين إلى أرض الملعب، أخرج سيميوني نجله جوليانو ودفع بروبان لو نورمان بهدف الحد من خطورة مهاجمي أرسنال.

ومرة جديدة كان ألفاريس مصدر الخطر لأتلتيكو بعدما أطلق من مسافة 30 مترا تسديدة رائعة بباطن قدمه استقرت في الشباك الجانبية (49).

وواصل أتلتيكو ضغطه وانطلق ألفاريس من العمق ومرر الكرة بدقة متناهية إلى لوكمان الذي انطلق خلف المدافعين وسدد بقوة لكن رايا تصدى لها فارتدت إلى غريزمان الذي سددها مرة ثانية من مسافة قريبة وأنقذها غابريال (53).

وبعد دقيقة مرر غريزمان الكرة إلى ماركوس يورنتي الذي أخطأ التسديد بقدمه اليمنى لكنها اصطدمت بيد بين وايت، فاحتسب الحكم الهولندي داني ماكيلي ركلة جزاء بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد “في ايه ار” فانبرى لها ألفاريس بقوة في الشباك (56).

وخرج النروجي مارتن أوديغارد قائد أرسنال، وحل إيزي بدلا منه (58).

وكاد غريزمان أن يسجل هدف التقدم بعد تمريرة من رودجيري على اليسار، فسددها مقوسة بقدمه اليسرى نحو المرمى، لكن العارضة أنقذت رايا (63).

واجرى أرتيتا 3 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 68 أبرزها خروج صاحب هدف السبق يوكيريس ومارتينيلي ودخول البرازيلي غابريال جيزوس وساكا بدلا منهما.

واستعان الحكم مجددا بحكم الفيديو المساعد لالغاء ركلة جزاء احتسبها اثر خطأ من هانتسكو على إيزي (78)، بعد دقيقة من خروج ألفاريس المتعب بدنيا وحلول أليكس باينا بدلا منه.

وسدد رايس كرة من 30 مترا مرت بجانب القائم (89)، ورد البديل الارجنتيني مانويل مولينا بتسديدة قوية فوق العارضة (90+4).