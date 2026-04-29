مدير “الصحة العالمية” يحذر من تدهور الأوضاع الصحية بالشرق الأوسط مع تواصل الحرب

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس اليوم الأربعاء من “التدهور الحاد” في الأوضاع الصحية والإنسانية في منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار النزاعات وهشاشة اتفاقات إيقاف إطلاق النار لافتا إلى أن الأنظمة الصحية في عدد من دول المنطقة تواجه خطر الانهيار.

وأكد غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة في جنيف توثيق أكثر من 149 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في لبنان إضافة إلى 26 هجوما في إيران أسفرت مجتمعة عن سقوط نحو 111 قتيلا و233 جريحا معظمهم في لبنان.

وأوضح أن لبنان لا يزال يشهد تواصل الهجمات رغم إعلان إيقاف إطلاق النار مع ورود تقارير عن استمرار سقوط ضحايا ونزوح أكثر من مليون شخص يعيش عدد كبير منهم في ملاجئ جماعية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وذكر غيبريسوس أن ما لا يقل عن 50 مستشفى ومركزا للرعاية الصحية الأولية أغلقت في لبنان فيما تضرر 16 مرفقا صحيا آخر ما أدى إلى نقص حاد في علاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم في وقت تشتد فيه الحاجة إلى خدمات صحية فعالة.

وشدد المسؤول الاممي على أن استهداف الرعاية الصحية يمثل “انتهاكا خطرا” للقانون الدولي الإنساني داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وفي رده على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حول التقرير الصادر اليوم من (التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) بشأن ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان قال مدير الطوارئ الصحية في المنظمة ألطاف موساني إن المنظمة تواصل رصد هذه المخاطر لاسيما على الأطفال والنساء.

ولفت موساني إلى أن انهيار النظام الصحي وتفاقم أزمة النزوح من شأنهما زيادة حدة الازمة الإنسانية فضلا عن تأثير التوتر الحاصل في الشرق الأوسط على سلاسل إمداد الغذاء في العديد من الدول.

يذكر أن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر اليوم من العاصمة الإيطالية (روما) أكد وجود نحو 24ر1 مليون شخص يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان بين أبريل وأغسطس 2026 بزيادة كبيرة مقارنة ب 874 ألف شخص مسجلة بين نوفمبر 2025 ومارس 2026.