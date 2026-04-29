دوري أبطال أوروبا: إصابة حكيمي في الفخذ ستبعده “أسابيع عدة” عن الملاعب

إصابة أشرف حكيمي خلال مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ
نُشر :
س
س

أعلن باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء أن مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي “ضحية إصابة في الفخذ الأيمن”، سيغيب خلال “الأسابيع المقبلة”، وبالتالي سيكون خارج حسابات مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الالماني الاربعاء المقبل.

وأُصيب حكيمي في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن في الدقائق الأخيرة (88) من مباراة ذهاب نصف النهائي المثيرة مساء الثلاثاء على ملعب بارك دي برانس (5-4)، لكنه اضطر إلى مواصلة اللعب حتى النهاية كون مدربه الاسباني لويس أنريكي استنفد تبديلاته الخمسة الرسمية.

اقرأ ايضا

تحديد موعد سحب قرعة كأس العرب 2021
نادي كاظمة يحرز المركز الثالث في بطولة كأس الاتحاد الكويتي لكرة السلة
مدرب الأزرق ” كاراسكو ” زار المتحف الكروي