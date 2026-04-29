“المالية” تشارك في الاجتماع الـ75 للجنة وكلاء وزارات المالية الخليجية عبر الاتصال المرئي

عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء اجتماعها الـ75 عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد) وذلك في إطار التحضير للاجتماع الـ125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان صحفي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك من أبرزها نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي ونتائج اجتماعات لجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية إضافة إلى متابعة تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة بما يعزز تحقيق المواطنة الخليجية خلال الفترة (2026–2028).

وأوضحت أن الاجتماع استعرض كذلك مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الـ124 للجنة التعاون المالي والاقتصادي إلى جانب بحث موضوعات متعلقة بتعزيز مسارات التكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس.

وذكر البيان أن الوكلاء توافقوا حول مجمل الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لا سيما وضع خطة جمركية متكاملة لتيسير انسياب السلع بين دول المجلس في ظل الأوضاع الراهنة والاستفادة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدول الأعضاء لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بما يدعم الأمن الغذائي والدوائي والاقتصادي.

وأفاد بأنه تم اعتماد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة والموافقة على خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للأعوام (2026–2028) حيث أكد الوكلاء الحرص على ترسيخ التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط المشتركة بما يواكب تطلعات قادة دول المجلس لتحقيق المزيد من التكامل في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على رفع التوصيات إلى اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد تمهيدا لاعتمادها في الاجتماع المقبل.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية بمملكة البحرين يوسف الحمود فيما ترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة المالية.