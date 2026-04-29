وزير التعليم العالي: خطة البعثات الخارجية تسير وفق أولويات الدولة وتوجيه التخصصات بما يناسب سوق العمل

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال خلال ترأسه الإجتماع

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال أن خطة البعثات الخارجية للعاد الدراسي 2026 / 2027 تسير وفق أولويات الدولة وتعمل على توجيه التخصصات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التعليم العالي عقب اجتماع تنسيقي موسع ترأسه الوزير الجلال لبحث مواءمة ارتباط خطط البعثات الخارجية مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والقطاع النفطي.

وأوضح الجلال أن إطلاق البعثات للعام الدراسي للعام الدراسي المقبل يأتي في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى توجيه مخرجات التعليم العالي نحو التخصصات المتوافقة مع أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل بما يسهم في تعزيز فرص توظيف الكوادر الوطنية ورفع كفاءة رأس المال البشري.

وأشار إلى أهمية تعزيز التكامل بين الجهات التعليمية وجهات التوظيف لضمان بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تعكس احتياجات السوق الحالية والمستقبلية بما يدعم قرارات الابتعاث ويحسن من توجيه التخصصات المطروحة.

وذكر أن الوزارة تواصل بشكل مستمر مراجعة وتحديث خطة البعثات بالتنسيق مع الجهات المعنية مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من الربط العملي بين مسارات التعليم واحتياجات التنمية بما يضمن تحقيق الاستدامة في سوق العمل.

ولفت البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور أبرزها آليات رصد احتياجات سوق العمل وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة والقطاع النفطي بما يحقق المواءمة المطلوبة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التوظيف.

وأفاد أن الاجتماع يعكس حرص وزارة التعليم العالي على أن تكون خطة البعثات مبنية على أسس واقعية تدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية.