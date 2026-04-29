الإعلام: جناح دولة الكويت في إكسبو أوساكا 2025 يحصد جائزتين ضمن “iF Design Award” العالمية

جناح دولة الكويت في إكسبو أوساكا 2025 يحصد جائزتين ضمن "iF Design Award" العالمية

قالت وزارة الإعلام أن جناح دولة الكويت في (إكسبو أوساكا 2025) حقق إنجازا دوليا جديدا بفوزه بجائزتين ضمن (iF Design Award) العالمية إحدى أعرق الجوائز في مجال التصميم على مستوى العالم والتي تمنح سنويا في ألمانيا منذ عام 1954 تقديرا للتميز في الابتكار وجودة التصميم وتجربة المستخدم والاستدامة.

وقال الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الاعلام المفوض العام لدولة الكويت في (اكسبو اوساكا 2025) باليابان سالم الوطيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن فوز جناح دولة الكويت جاء ضمن فئتين رئيسيتين تعكسان التكامل بين البعد المعماري والمحتوى الاتصالي. وأضاف الوطيان أن الجناح حصل على فئة العمارة الداخلية للمعارض والتي تركز على تصميم المساحات الداخلية وتجربة الزائر والتفاعل وتسلسل رحلة الزائر داخل الجناح فيما كانت الجائزة الثانية في فئة المحتوى الإعلامي والسرد القصصي المصاحب لتجربة الزوار.

وبين أن هذا الفوز المزدوج يعد تأكيدا على تميز جناح دولة الكويت من حيث التصميم المعماري والطرح الاتصالي إذ نجح في تحويل فكرة (تمكين الحياة) إلى تجربة تفاعلية متكاملة تجمع بين الإبداع المعماري والرسالة الإعلامية المؤثرة. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة لدولة الكويت في مجال التصميم والابتكار على المستوى الدولي ويؤكد حضورها اللافت ضمن أبرز الأجنحة المشاركة في (إكسبو أوساكا 2025) إضافة إلى دوره في تعزيز صورة الدولة في مجالات الإعلام والتسويق والعلاقات الدولية.

وأعرب عن الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الدولي مؤكدا أن فوز الجناح بجائزة (iF Design Award) في فئتين رئيسيتين يمثل تتويجا لجهود وطنية تكاملت فيها الخبرات الكويتية مع أفضل الممارسات العالمية.

وشدد على أن هذا الإنجاز يعكس حرص دولة الكويت على تقديم تجربة متكاملة تبرز هويتها الحضارية ورؤيتها المستقبلية مشيرا إلى أن الجناح صمم ليجسد قصة دولة الكويت بماضيها وحاضرها وتطلعاتها المستقبلية بأسلوب تفاعلي يضع الزائر في قلب التجربة.

وأكد الوطيان أن هذا الفوز يعزز مكانة البلاد ضمن أبرز الدول المشاركة في (إكسبو أوساكا 2025) ويؤكد نجاح الجناح في توظيف التصميم والإعلام والتقنيات الحديثة لنقل رسالة دولة الكويت إلى العالم بصورة مبتكرة ومؤثرة.

يذكر أن معرض (إكسبو العالمي 2025) أقيم بمدينة (أوساكا) اليابانية رسميا أمام الجمهور في 13 أبريل 2025 واستمر ستة أشهر حتى 13 أكتوبر 2025 بمشاركة بلغت 158 دولة ومنطقة ومنها دولة الكويت إذ عرض المشاركون في المعرض الذي أقيم تحت شعار (تصميم مجتمع مستقبلي لحياتنا) أبرز ملامح ثقافاتهم وتقنياتهم من خلال فعاليات الحدث على جزيرة (يوميشيما) الاصطناعية في خليج (أوساكا) غربي اليابان.