الخدمة المدنية: ترشيح 4567 مواطنا ومواطنة من المسجلين بنظام التوظيف بـ34 جهة حكومية

ديوان الخدمة المدنية

أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح دفعة جديدة من المسجلين في نظام التوظيف المركزي بلغ عددها 4567 مواطنا ومواطنة في 34 جهة حكومية وفقا للإحتياجات الوظيفية الفعلية المعتمدة لدى الجهات الحكومية.

وقال الديوان في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن إجراءات الترشيح جاءت بناء على المعايير المعتمدة في أولوية الترشيح والأسبقية للذين لم يستكملوا إجراءات الترشيح لدى الجهة والمؤهلين للترشيح لأول مرة يليهم من سبق لهم رفض الجهة لأول مرة ثم الرافض أكثر من مرة.

وأكد استمراره بإصدار دفعات ترشيح جديدة خلال الفترة المقبلة تشمل مختلف المجموعات الوظيفية من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم بعد الثانوية وذلك فور استكمال الجهات الحكومية لإدخال احتياجاتها الوظيفية إلكترونيا في النظم المتكاملة للخدمة المدنية.

وأوضح أن حملة المؤهلات الثانوية والمتوسطة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي والذين التحقوا بالدورات التأهيلية التي تعقد بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في شهر فبراير الماضي وعددهم 250 مواطنا ومواطنة سيتم مباشرة إجراءات ترشيحهم للعمل بالجهات الحكومية فور اجتيازهم للدورة بنجاح.

ودعا جميع المرشحين في دفعة اليوم إلى مراجعة الجهة الحكومية المرشحين إليها اعتبارا من يوم الأحد المقبل لاستكمال الإجراءات اللازمة وفق المواعيد المحددة.