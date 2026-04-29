محافظ العاصمة يبحث مع “الأشغال” خطط تطوير البنية التحتية ومشاريع الهندسة الصحية بالمحافظة

بحث محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح مع الوكيل المساعد لشؤون الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الصالح اليوم الأربعاء خطط تطوير البنية التحتية ومشاريع الهندسة الصحية في نطاق المحافظة.

وذكرت المحافظة في بيان صحفي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق المشترك لمتابعة المشاريع الحيوية في تطوير البنية التحتية والخدمات الصحية في المحافظة حيث شهد استعراض خطط وبرامج قطاع الهندسة الصحية في المشاريع الجاري تنفيذها ومتابعة صيانة الطرق إلى جانب مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بها وسبل معالجتها.

وأكد الشيخ عبدالله سالم العلي وفق البيان على أهمية متابعة احتياجات مختلف مناطق العاصمة في تطوير المرافق والخدمات مع دعم وتسريع وتيرة العمل في المشاريع القائمة والعمل على تذليل العقبات الميدانية التي قد تعترض تنفيذ المشاريع الحالية ووضع الحلول العملية الكفيلة لتجاوزها.

وأشار إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الأشغال العامة بما يسهم في تطوير وسلامة صيانة الطرق والبنية التحتية وتعزيز جاهزيتها وضمان كفاءتها التشغيلية بما ينعكس إيجابا على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ونوه بالجهود المبذولة من قطاع الهندسة الصحية مؤكدا دعمه الكامل لكل ما من شأنه تعزيز كفاءة البنية التحتية في العاصمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.