بنك الخليج يتوج بجائزتي "أفضل تطبيق للشركات " و"الأكثر تميزاً في تجربة العملاء"

في إنجاز جديد يؤكد ريادته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، توّج بنك الخليج بجائزتين مرموقتين من مجلة International Business العالمية لعام 2026، هما جائزة أفضل تطبيق مصرفي للشركات على مستوى الشرق الأوسط، وجائزة التميّز في تجربة العملاء في القطاع المصرفي، وذلك تقديراً لجهوده المتواصلة في تطوير الحلول الرقمية وتعزيز تجربة العملاء بما يواكب أعلى المعايير العالمية.

ويعكس هذا التتويج المكانة الرائدة التي يتمتع بها بنك الخليج محلياً وإقليمياً، ويجسد نجاح استراتيجيته المتكاملة للتحول الرقمي، والتي تضع الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في صميم تطوير الخدمات المصرفية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء من قطاع الشركات بكفاءة ومرونة.

ويُعد تطبيق بنك الخليج للشركات على الموبايل أحد أبرز ثمار هذه الاستراتيجية، حيث يوفر تجربة مصرفية رقمية متكاملة تُمكّن عملاء الشسركات من إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان، في أي وقت ومن أي مكان. ويتيح التطبيق مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل إدارة الحسابات، وتنفيذ التحويلات المحلية والدولية، ومتابعة العمليات المالية، والتحكم في الصلاحيات، إلى جانب حلول متقدمة لإدارة النقد والسيولة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأعمال ودعم اتخاذ القرار لدى الشركات.

ويتميز التطبيق بواجهة استخدام ذكية وسلسة صُممت وفق أحدث معايير تجربة المستخدم، ما يضمن سرعة الوصول إلى الخدمات وسهولة التنقل بين الخصائص المختلفة. كما يعتمد على أحدث تقنيات الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات المالية، وتعزيز ثقة العملاء في القنوات الرقمية للبنك، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستويات رضا العملاء وتفاعلهم مع الخدمات المصرفية الرقمية.

وفي هذا السياق، يؤكد بنك الخليج التزامه المستمر بتقديم تجربة مصرفية مبتكرة تضع العميل في صميم أولوياته، من خلال الاستماع إلى احتياجاته وتوقعاته، وتطوير حلول رقمية مرنة وقابلة للتخصيص، تتماشى مع متطلبات قطاع الشركات بمختلف أحجامه. كما يحرص البنك على الاستثمار المستمر في التكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز قدرته على تقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائه.

وتُعد International Business Magazine واحدة من أبرز المجلات العالمية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية وقطاع الأعمال، حيث تقوم بتكريم المؤسسات الرائدة حول العالم استناداً إلى معايير دقيقة تشمل الابتكار، وجودة الخدمات، والأداء المؤسسي، ما يمنح جوائزها مصداقية كبيرة وأهمية خاصة على مستوى القطاع المالي الدولي.

ويعكس هذا التقدير الدولي رؤية بنك الخليج الطموحة في أن يكون شريكاً مصرفياً مفضلاً لقطاع الشركات، ومؤسسة مالية رائدة في التحول الرقمي، قادرة على تقديم تجارب مصرفية استثنائية تلبي تطلعات العملاء اليوم، وتستشرف احتياجاتهم المستقبلية.