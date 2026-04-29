الخدمة المدنية: عودة الدوام الرسمي المعتاد في الجهات الحكومية بقوة العمل الكاملة الأحد المقبل

ديوان الخدمة المدنية

أعلن ديوان الخدمة المدنية عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كل الجهات الحكومية بقوة العمل الكاملة بنسبة 100 بالمئة ابتداء من يوم الأحد المقبل بناء على قرار مجلس الوزراء.

وقال (الخدمة المدنية) في بيان صحفي على منصة (إكس) اليوم الأربعاء إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه أمس الثلاثاء توجيه الديوان نحو مباشرة إجراءات رفع نسبة العاملين في الجهات الحكومية إلى 100 بالمئة اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق الثالث من شهر مايو وعودة ساعات العمل الطبيعية دون تخفيض وعودة العمل في الفترة المسائية.

وأضاف الديوان أنه أصدر تعميما اليوم لإحاطة كل الجهات الحكومية بعودة قوة العمل الرسمية في الجهات الحكومية إلى نسبة 100 بالمئة وعودة نظام العمل في الفترة المسائية وإعادة ساعات الدوام الرسمي المعتاد (نظام الدوام الصباحي) سبع ساعات.

وأوضح أن التعميم شمل أيضا التقيد الكامل بقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته إلى جانب وقف العمل بتعميم ديوان الخدمة بشأن تحديد عدد العاملين بالجهات الحكومية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

وأشار إلى أن التعميم تضمن وقف العمل بتعميم الديوان بشأن نظام الدوام الرسمي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك مع وقف العمل بأية أحكام تتعارض مع قرار مجلس الوزراء الصادر أمس.