الصحة: عودة التشغيل الكامل للعمليات الجراحية في كل المنشآت الصحية اعتبارا من الأحد المقبل

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند استئناف الإجازات الدورية للعاملين إلى جانب عودة تشغيل العمليات الجراحية بكامل طاقتها الاعتيادية في مختلف المستشفيات اعتبارا من يوم الأحد المقبل في خطوة تعكس استقرار مؤشرات الأداء الصحي وتعزز استدامة كفاءة المنظومة الصحية.

وقال الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى التقييمات الفنية الدقيقة لمستوى الجاهزية وما تحقق من استقرار في مؤشرات الأداء بما يضمن التوازن بين استمرارية تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية والمحافظة على كفاءة الموارد البشرية ودعم بيئة العمل الصحية.

وأكد أن عودة العمليات إلى وضعها الطبيعي تشمل استئناف الجداول الجراحية وفق الخطط المعتمدة مع الالتزام التام بالاشتراطات الطبية والمعايير المهنية بما يكفل سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية المقدمة.

وأضاف أن وزارة الصحة تواصل متابعة المؤشرات التشغيلية بشكل مستمر بما يضمن الاستجابة الفورية لأي مستجدات والحفاظ على جاهزية المنظومة الصحية في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن الوزارة تثمن جهود الكوادر الصحية خلال المرحلة الماضية مؤكدة أن ما تحقق من استقرار هو ثمرة التزامهم وتفانيهم في أداء واجبهم واستمرارهم في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.