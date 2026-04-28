مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا

من الجلسة

عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الثلاثاء الموافق 28 – 4 – 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبد الله المعوشرجي.. بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل الاجتماع بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه يوم أمس الاثنين سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مع معالي نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جي دي فانس حيث نقل خلاله سموه حفظه الله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الصديقة حيث أكد سموه حفظه الله خلال الاتصال إدانة دولة الكويت قيادة وشعبا للعملية الإرهابية التي تعرض لها فخامة الرئيس الأمريكي ونائبه يوم السبت الماضي مشيرا سموه حفظه الله إلى أن هذا العمل الجبان سيزيد فخامة الرئيس إصرارا في مواجهة كافة التحديات لخدمة الولايات المتحدة الأمريكية وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز

وما يترتب على ذلك من تحديات ومشاكل اقتصادية جسيمة تؤثر على حركة الملاحة والتجارة العالمية وأمن إمدادات الطاقة كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى مناقشة العلاقات في المجال العسكري والأمني والتأكيد على متانة التحالف الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.

وضمن هذا السياق أعرب مجلس الوزراء عن إدانته لمحاولة الاقتحام المسلح لإحدى القاعات التي كان يتواجد فيها فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة يوم السبت الماضي وذلك خلال فعالية في العاصمة الأمريكية واشنطن معربا عن تضامن دولة الكويت مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مجددا موقف دولة الكويت الرافض لكافة أشكال العنف.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت.

وفي هذا السياق أحاط معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح بنتائج الزيارة التفقدية التي قام بها معاليه أمس الإثنين إلى عدد من المواقع التابعة للقوة الجوية للاطلاع على آلية سير العمل ومستويات الجاهزية والاستعداد القتالي ونقل معاليه خلال هذه الزيارة تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح حول كافة التفاصيل المتعلقة بحادثة استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت لهجوم عدواني آثم بواسطة طائرتي درون مفخختين موجهتين بسلك الآلياف الضوئية قادمتين من العراق يوم الجمعة الماضي ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية ولله الحمد موضحا معاليه أن الجهات المختصة باشرت فور وقوع الحادث باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.

من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره وامتنانه لعدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإسلامية والدولية والإقليمية التي أدانت واستنكرت بأشد العبارات استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بواسطة طائرتي درون مفخختين قادمتين من العراق مؤكدين رفضهم القاطع لانتهاك سيادة دولة الكويت وتهديد أمنها واستقرارها معربين عن تضامنهم الكامل مع دولة الكويت ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بأحدث المستجدات المتعلقة بالجهود السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين المحلية والإقليمية.

وفي هذا الإطار أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج زيارة معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يوم الأحد الماضي حيث التقى خلالها بصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ونقل معاليه خلال اللقاء لجلالة الملك وسمو ولي العهد تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها كما أحيط مجلس الوزراء بفحوى مباحثات معاليه خلال هذه الزيارة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة التي تم خلالها مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري وبحضور مدير عام بلدية الكويت منال محمد العصفور وعدد من مسؤولي بلدية الكويت حول المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 الذي تضمن التقرير الرئيسي للمخطط الهيكلي ودليل نظم ولوائح التخطيط والبناء لدولة الكويت إضافة إلى عدد من الاستراتيجيات المتعلقة بالبيئة والاقتصاد والاستدامة والزراعة والصناعة والتراث والسياحة والترفيه والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وقرر مجلس الوزراء تكليف لجنة المخطط الهيكلي العام للدولة والسياسات العمرانية في مجلس الوزراء بمتابعة المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للمضي قدما في إنجاز هذا المخطط.

وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة اطلع مجلس الوزراء على إفادات معالي الوزراء إضافة إلى تقارير الجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.

وضمن إطار المتابعة المستمرة لمجلس الوزراء بشأن انتظام العمل بالجهات الحكومية بناء على نسبة عدد العاملين المقررة وبناء على رغبة العديد من الجهات الحكومية في زيادة نسبة حضور الموظفين لمقار أعمالهم إلى أكثر من 30 في المئة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وحاجة العمل.. فقد وجه مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية إلى مباشرة إجراءات رفع نسبة الموظفين بالجهات الحكومية إلى 100 في المئة اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 3 – 5 – 2026 كما وجه مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية إلى وقف العمل بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 1 – 3 – 2026 بشأن تحديد عدد العاملين بالجهات الحكومية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة وما يترتب على هذا الوقف من عودة ساعات العمل الطبيعية بالجهات الحكومية دون تخفيض وعودة العمل بالفترة المسائية.

وفي ذات الإطار قدم معالي وزير التربية سيد جلال عبد المحسن الطبطبائي إلى مجلس الوزراء تصورا كاملا حول أوضاع المنظومة التعليمية وعلى ضوء ذلك تقرر عودة الدراسة حضوريا لطلبة المرحلة الثانوية في جميع الأنظمة التعليمية اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 3 – 5 – 2026.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير والمحاضر وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.