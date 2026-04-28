دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يهزم بايرن ميونيخ 5-4 في ذهاب نصف النهائي

لاعبو باريس سان حرمان يحتفلون بتسجيل هدف

خرج باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب من المواجهة الهجومية المفتوحة أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني منتصرا بشق الأنفس 5-4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لتبقى الاحتمالات كلها قائمة في مواجهة الإياب.

ويدين سان جرمان بفوزه إلى ثنائيتين لكل من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (24 و56) وعثمان ديمبيليه (45+5 و59)، فيما أضاف البرتغالي جواو نيفيش هدفا (33).

ومن جانب بايرن، تناوب كل من الإنكليزي هاري كاين (17 من ركلة جزاء) والفرنسيين ميكايل أوليسيه (41) ودايو أوباميكانو (65) والكولومبي لويس دياس (69) على تسجيل أهدافه.

ويستضيف ملعب أليانتس أرينا مواجهة الإياب الحاسمة الأربعاء المقبل.