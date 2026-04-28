“الشؤون” تبحث مع “الخارجية” و”القوى العاملة” تنظيم العمل الأهلي والنقابي وتعزيز رعاية كبار السن

وزارة الشؤون الاجتماعية تبحث مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة تنظيم العمل الأهلي والنقابي وتعزيز رعاية كبار السن

بحثت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء مع كل من وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة تنظيم العلاقة بين الجمعيات الأهلية المهنية والنقابات العمالية إلى جانب استعراض جهود دولة الكويت في ملف رعاية كبار السن.

وقالت (الشؤون) في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اجتماع ثلاثي ضم وكيل الوزارة الدكتور خالد العجمي ومساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي بحضور قياديي الجهات الثلاث.

ونقل البيان عن الدكتور العجمي تأكيده مضي الوزارة بالتعاون مع (الخارجية) و(القوى العاملة) في إقرار فصل واضح وحاسم لاختصاصات الجمعيات الأهلية المهنية والنقابات العمالية بما يضع حدا لأي تداخل في الأدوار.

وأضاف العجمي أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية تطويرية شاملة تستهدف تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك تنموي فاعل.

من جانبها أكدت السفيرة الشيخة جواهر الصباح أن الكويت تولي اهتماما متوازنا بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطوير بيئة العمل الأهلي والنقابي وفق أطر واضحة تكفل الشفافية وتحفظ التوازن بين مختلف الأطراف.

وأشارت إلى إيلاء ملف رعاية كبار السن أولوية إنسانية متقدمة عبر تطوير سياسات شاملة تضمن جودة حياتهم وتوسع نطاق الخدمات المقدمة لهم بما يتماشى مع المبادئ الإسلامية ويعكس النهج الإنساني لدولة الكويت ومكانتها الريادية.

بدورها أوضحت العصيمي وفق البيان أن التنسيق القائم مع (الشؤون) يمثل ركيزة أساسية لإعادة تنظيم العلاقة بين الكيانات المهنية والعمالية مبينة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير آليات عمل تسهم في استقرار سوق العمل وحماية الحقوق ضمن إطار قانوني متوازن.

وأكد المجتمعون في ختام اللقاء أن دولة الكويت ماضية في ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في العمل الإنساني والاجتماعي مع التركيز على ضبط الاختصاصات وتطوير منظومة رعاية كبار السن عبر تبني استراتيجيات متقدمة تعكس نهجها الإنساني المستدام.