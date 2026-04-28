“الطيران المدني” تشدد العقوبات وتلزم باسترجاع حجوزات التذاكر والفنادق وفق تعميمها

الطيران المدني

قالت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الثلاثاء إن لجنة الشكاوى والتحكيم فرضت عقوبات مشددة على المخالفين من أشخاص سوق النقل الجوي مع الزامهم بالالتزام الكامل بتطبيق التعميم (رقم 12 على 2026) بشأن استرجاع حجوزات التذاكر والفنادق خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل وذلك حفاظا على حقوق المسافرين.

وأوضح مقرر اللجنة حمد العرادة في تصريح صحفي أن الاجتماع السادس للعام الحالي أسفر عن ايقاع عقوبات بحق المخالفين للقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة مع التأكيد على عدم التهاون في تطبيقها والتشدد في محاسبة غير الملتزمين.

وأضاف العرادة أن اللجنة شددت على ضرورة تعاون أشخاص السوق مع المسافرين في الوقت الراهن فيما يتعلق باسترجاع قيمة التذاكر والحجوزات بما يتوافق مع التعاميم المنظمة لسوق النقل الجوي في دولة الكويت.

وأشارت إلى أنه تم بحث نتائج الجولات التفتيشية للتأكد من التزام أشخاص السوق بالاجراءات المعتمدة واتخاذ القرار المناسب لكل حالة على حدة مع استمرار استكمال النظر في بقية الشكاوى خلال الاجتماعات الدورية المقبلة.

وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة مدير إدارة النقل الجوي ورئيس لجنة الشكاوى والتحكيم في الهيئة عبدالله الراجحي بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية حيث تمت مناقشة الشكاوى المقدمة من جمهور المسافرين والمخالفات المرصودة من قبل مفتشي سوق النقل الجوي تجاه مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران.