ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يعود إلى أرض الوطن بعد ترؤسه وفد الكويت بالقمة الخليجية التشاورية في جدة

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

بحفظ الله ورعايته عاد إلى البلاد مساء اليوم ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد ترؤس وفد دولة الكويت في القمة الخليجية التشاورية التي انعقدت في محافظة جدة.

وكان في استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار سمو الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح وسعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح.

ورافق سموه حفظه الله وفد رسمي ضم كلا من معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار المسؤولين.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.