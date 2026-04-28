سفيرة تركيا لدى البلاد: دولة الكويت نموذج متميز للعمل الإنساني في دعم الشعوب المتضررة

جمعية الهلال الأحمر الكويتي تستقبل اليوم سفيرة تركيا لدى البلاد

أكدت سفيرة الجمهورية التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز اليوم الثلاثاء أن دولة الكويت جسدت نموذجا متميزا للعمل الإنساني من خلال جهودها المتواصلة ومبادراتها السخية في دعم الشعوب المتضررة حول العالم.

وقالت سونمز لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائها رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس إن الكويت ممثلة بجمعية الهلال الأحمر تؤدي دورا إنسانيا بارزا على المستويين الإقليمي والدولي مشيدة بمبادرات الجمعية وتواصلها المستمر مع مختلف القضايا الإنسانية.

وأضافت أن اللقاء شكل فرصة مهمة لبحث آفاق التعاون المستقبلي وتعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين في مجالات العمل الإنساني والإغاثي مؤكدة حرص بلادها على توطيد التعاون مع جمعية الهلال الاحمر الكويتي بما يخدم الأهداف الإنسانية المشتركة.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة (الهلال الأحمر) خالد المغامس في تصريح مماثل ل(كونا) حرص الجمعية على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف الجهات الإنسانية بما يسهم في مواجهة التحديات المتزايدة على الساحة الدولية.

وقال المغامس إن العمل الإنساني يمثل أحد أهم الجسور التي تعزز التعاون الدولي وتفتح آفاقا أوسع للتنسيق المشترك مشيرا إلى أن التعاون مع الجانب التركي يمتد لسنوات من العمل المشترك في عدد من المبادرات الإغاثية والإنسانية.

وأوضح أن الجمعية نفذت خلال السنوات الماضية عددا من المشاريع الإنسانية داخل تركيا شملت دعم اللاجئين السوريين وتقديم المساعدات لهم إلى جانب تنفيذ برامج تنموية أخرى بما يعكس عمق العلاقات الإنسانية بين البلدين.

واشار الى اللقاء استعراض أبرز التحركات الإنسانية الكويتية لإغاثة ومساعدة المنكوبين في مختلف أنحاء العالم وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات العمل الإنساني.