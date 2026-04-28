وزير الدفاع يبحث مع وزير الدولة لشؤون الجاهزية والصناعة الدفاعية لدى وزارة الدفاع البريطانية التعاون المشترك

بحث وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح اليوم الثلاثاء مع وزير الدولة لشؤون الجاهزية والصناعة الدفاعية لدى وزارة الدفاع البريطانية لوك بولارد التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في المجالات العسكرية والدفاعية.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي أن الجانبين بحثا أيضا التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين كما جرى استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة.

وأشار البيان الى أن الجانبين بحثا كذلك عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى استعراض سبل دعم وتطوير التعاون القائم بين الجانبين بما يعزز التنسيق والعمل المشترك.

وجرت المباحثات عقب استقبال وزير الدفاع للوزير البريطاني والوفد المرافق له في قصر بيان بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ورئيس هيئة التسليح والتجهيز العميد الركن خليفة دعيج الصباح وسفير المملكة المتحدة الصديقة لدى البلاد قدسي رشيد وعدد من كبار الضباط القادة من كلا الجانبين.